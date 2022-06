O Grêmio Anápolis foi derrotado pelo Brasiliense, por 2 a 0, na tarde deste sábado (11), no Estádio Defelê, em Brasília, em jogo válido pela 9ª rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os dois gols da partida foram marcados pelo experiente atacante Hernane “Brocador” aos 16 e aos 39 minutos do 1º tempo.

Com o resultado, o Brasiliense chegou aos 22 pontos na liderança da chave. A equipe goiana, por sua vez, segue realizando campanha fraca na competição nacional e soma sete pontos em 27 disputados, o que lhe deixa na penúltima posição do grupo.

Ao longo de toda temporada, o Grêmio Anápolis conquistou apenas uma vitória em 20 jogos disputados. A Raposa volta a campo no próximo sábado (18) para enfrentar o Iporá, no Estádio Jonas Duarte.