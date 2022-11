Em trânsito para viagens na hora da partida entre Brasil e Suíça, torcedores precisaram dar um “jeitinho” para acompanhar a vitória da seleção brasileira, por 1 a 0, que valeu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Minutos antes do início da partida, a movimentação no Aeroporto de Goiânia era pequena, mas muitas pessoas estavam partindo de viagem vestidas com a camisa da seleção brasileira.

Esse era o caso de Tiago Rosa dos Santos, de 39 anos, gerente da Saneago em Rio Verde, que chegou ao aeroporto perto das 13 horas e embarcaria com destino a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, minutos depois. Ele já sabia que teria de acompanhar boa parte do jogo dentro da aeronave.

“Era só esse horário que tinha para a viagem. Vou ter de assistir pelo celular e acompanhar tudo on-line. Estou até empolgado, quero muito ver a reação dentro do avião”, disse Tiago Rosa antes de embarcar.

No saguão do aeroporto, o administrador Diego Alves, de 26 anos, chegou ao local com muita antecedência. O objetivo era fugir do trânsito e não perder um minuto sequer da partida. Ele improvisou a transmissão em uma mesa da área de alimentação do aeroporto com um tablet e fones de ouvido.

“Claro que eu gostaria de estar em casa, mas o trabalho exige isso. Vim mais cedo para não pegar trânsito e dar tempo de assistir ao jogo desde o início”, explicou o torcedor Diego Alves, que embarcaria somente às 16h40.

Ao fazer conexão em São Paulo, antes de seguir para Campo Grande, Tiago Rosa contou como foi a reação da torcida dentro da aeronave durante o voo. “Deu tudo certo para assistir. O jogo estava muito tenso, com gol anulado do Brasil. No primeiro gol foi uma loucura, um tsunami de euforia. Na anulação (do gol marcado por Vinícius Júnior) foi uma lamentação total”, contou o torcedor.

Tiago Rosa explicou que houve apreensão durante muitos minutos, mas que o alívio e a alegria marcaram a experiência única para ele de assistir a um jogo de Copa do Mundo a bordo de um avião. “Depois da anulação ficamos apreensivos, pensei que ficaria no 0 a 0, pois o gol não saía. Nós ainda quase tomamos um gol, mas o tsunami voltou com o gol de Casemiro. Só alegria!”, descreveu Tiago Rosa, que está a caminho de Campo Grande para receber o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento.

Outro torcedor que deu um jeito de assistir ao jogo da seleção mesmo com uma viagem marcada para a mesma data foi o motorista Giovani Barbacovi, de 28 anos. Ele estava no Terminal Rodoviário de Goiânia e aguardava a saída do ônibus que o levaria para Barra do Garças, no Mato Grosso, poucos minutos após o encerramento da partida.

Giovani Barbacovi não sabia que o shopping, onde fica o Terminal Rodoviário, teria à disposição uma estrutura com telão. Após ter perdido o 1º tempo a caminho da rodoviária, o torcedor comemorou o gol de Vinícius Júnior, que acabou anulado, mas vibrou pra valer com o gol de Casemiro.

Como é motorista profissional, Giovani Barbacovi admitiu que acompanha o futebol, muitas vezes, por alto, mas disse que torce muito para o sucesso de uma pessoa em especial na Copa do Mundo do Catar. “Não sei se a seleção é tão favorita, pelo o que vi até agora não sei. Mas sempre quis ver o Tite sendo campeão. Vamos ficar na torcida”, disse o torcedor.