A Aparecidense conquistou vantagem considerável na disputa pelo título inédito da Série D do Brasileiro após vitória de 1 a 0, em Campina Grande (PB), sobre o Campinense, na tarde de sábado (6), com gol do atacante David. O Camaleão precisa do empate no último e decisivo jogo do torneio, que será disputado no próximo sábado (13), em Aparecida de Goiânia, às 16 horas.

Para o técnico Thiago Carvalho, o fato de estar à frente na briga pela taça de campeão é algo que o clube precisa lidar com sabedoria, apoiado no fato de que conseguiu vantagens nas fases anteriores. A única vez em que a Aparecidense teve de reverter um placar desfavorável, no mata-mata, foi na 2ª fase, em que a Caldense-MG venceu o jogo de ida, por 1 a 0. No Estádio Annibal Batista, o Camaleão ganhou de 3 a 1, com o gol da classificação marcado nos minutos finais por Gilvan.

Nas outras partidas, a equipe goiana obteve bons resultados na ida e teve de administrá-los na volta: empate com o Cianorte-PR (0 a 0, fora), vitórias sobre Uberlândia-MG (1 a 0, fora) e ABC-RN (4 a 2, em casa). O técnico do Camaleão pede para o time se manter focado na partida final.

“Nosso time vem de resultados importantes nestes mata-matas e sempre reagimos muito bem com estas vantagens conquistadas nos primeiros jogos. Todos sabem que precisamos fazer outro grande jogo para ser campeão. Está todo mundo focado, feliz pela vantagem, é óbvio, mas sabendo que não será fácil”, destacou o técnico, lembrando que o time levou sufoco no segundo tempo, mas contou com atuação segura do goleiro Pedro Henrique.