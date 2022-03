Esporte Em vantagem,Atlético-GO espera pela recuperação de titulares Zagueiro preocupa mais por ter deixado o jogo da ida por problema no fim do 1º tempo. Jorginho e Léo Pereira apresentaram desgaste

O Atlético-GO tem dúvidas e jogadores para recuperar até esta terça-feira (22), quando disputa o clássico da volta da semifinal do Goianão 2022 diante do Vila Nova, no Estádio Antonio Accioly, precisando do empate. O zagueiro Ramon Menezes foi substituído no intervalo do jogo deste sábado (19) ao deixar o campo com fortes dores musculares. Além dele, Jorginho e Léo Pereira ...