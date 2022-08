O Atlético-GO inicia a partida decisiva desta quarta-feira (17), diante do Corinthians, com a vantagem de 2 a 0 e a boa possibilidade de conquistar a vaga na semifinal da Copa do Brasil, como já garantiu a presença entre os quatro melhores da Copa Sul-Americana.

O Dragão tem um placar favorável depois da vitória obtida em Goiânia, mas vem de um empate sem gols contra o Botafogo pela Série A do Brasileiro. Na partida disputada no Rio, o time atleticano não repetiu as boas atuações das copas e chegou a ter postura “reativa” na visão do técnico Jorginho.

Virando a chave, o Atlético-GO precisa tirar proveito do placar consolidado em casa diante de um adversário que vive verdadeira panela de pressão por causa da eliminação na Libertadores, a derrota em casa para o Palmeiras no clássico paulista e o próprio revés para a equipe atleticana. Se for eliminado na Copa do Brasil, o clube do Parque São Jorge mergulhará em crise profunda.

Um trunfo atleticano, além da vantagem, é o fato de a equipe estar acostumada a atuar em estádios lotados sem adotar uma postura apenas defensiva, como nas vitórias sobre o Fluminense (2 a 0 com mais de 50 mil pessoas no Maracanã), e o Nacional, em Montevidéu (capital do Uruguai, com cerca de 40 mil torcedores no Grand Parque Central), na estreia de Luiz Suárez.

O Dragão adquiriu experiência para esse tipo de adversidade. Além disso, não é um time que se restringe à parte defensiva. Ao contrário, tem ousadia para atacar.

“O pessoal (jogadores) já sabe jogar jogos grandes, contra adversários grandes, também. O Jorginho (técnico) conhece muito de futebol e tem preparado o time para não ficar apenas se defendendo. O Atlético-GO também sabe atacar. Não pode ficar assustado com a presença da torcida”, explicou Lindomar, ex-jogador que disputou jogos grandes pelo Atlético-GO em duas passagens e também foi campeão do Paulistão 1997 pelo Corinthians.

Para o ex-meia do Dragão, o único a conquistar duas vezes a Série C (1990 e 2008) no clube de Campinas, a “força da camisa” do rival pode pesar num jogo decisivo, mas isso depende da postura do time atleticano. “O Corinthians tem um coletivo forte. Tem alguns jogadores habilidosos, como o Adson (goiano). Vai pressionar no inicio, mas o Atlético-GO não pode ficar atrás. Se ficar, chamará o adversário para dentro do campo dele”, previu Lindomar.

Ex-zagueiro do Dragão e campeão do Torneio da Integração (1971), Tung recomenda que o time não se apegue à vantagem. Acomodação é um risco, segundo ele. “O Atlético-GO tem a vantagem. Precisa jogar equilibrado, marcando forte, como fez em outras partidas. Quando tiver a bola, é ser rápido para atacar”, recomendou Tung. “Geralmente, é suportar aquela pressão dos 15, 20 minutos. Depois, saber usar a posse de bola. Mas o Atlético-GO está jogando de igual para igual e espero que repita isso contra o Corinthians”, acrescentou Tung.

Ex-zagueiro, ele elogiou as duas atuações do novato Lucas Gazal, contra Red Bull Bragantino-SP e Botafogo. “Muito bom. É leve, rápido”, disse Tung, que aponta Roger Guedes como um atacante perigoso do lado contrário. O goleiro Renan, que entrou muito bem no time no lugar de Ronaldo, também foi mencionado pelo ex-jogador como um dos bons valores numa equipe que foi obrigada a ter mudanças nos últimos jogos.

Na visão de Tung, é preciso ter muita tranquilidade para suportar a pressão, a provocação adversária. É algo com que o atacante Luiz Fernando precisa lidar. Na goleada sofrida para o Flamengo (4 a 1) e na vitória sobre o Nacional (3 a 0), Luiz Fernando foi expulso ao reclamar da arbitragem no banco de reservas (primeiro jogo) e ao soltar o braço direito num marcador (no Serra Dourada).

Lindomar vê como referencial, para o Atlético-GO, repetir o que fez na partida de ida, em Goiânia, em que “neutralizou as jogadas de lado” do Corinthians, além de ter feito muito bem a transição das linhas defensiva para a ofensiva. “Não pode ficar só se defendendo. Quando faz isso, os jogadores se cansam mais. Se ficar atrás, chama para o time adversário. Tem de jogar, também.”

Nesta temporada, o Dragão soube usar a vantagem construída na ida nos jogos eliminatórios. Venceu Morrinhos (1 a 0 nas quartas do Goianão), Vila Nova (3 a 2, na semi) e Goiás (1 a 0, na final). Nas três vezes, confirmou o objetivo na partida de volta do Goianão. Na Sul-Americana, ganhou fora do Nacional (1 a 0) e goleou em Goiânia (3 a 0). Na Copa do Brasil, desde a estreia, em 1989, o Atlético-GO também soube ser eficiente ao fazer a vantagem na primeira partida.

Em três edições da Copa do Brasil, o clube saiu à frente na ida e não conseguiu confirmá-la: em 2007 (venceu o Athletico-PR por 3 a 1, mas perdeu de 2 a 0 em Curitiba e foi eliminado), 2010 (ganhou de 1 a 0 do Vitória-BA na semifinal, mas foi goleado em Salvador por 4 a 0) e 2019 (1 a 0 em Goiânia sobre o Santos, de Rodrygo e Soteldo, mas o time foi goleado na Vila Belmiro por 3 a 0).

Atlético-GO em vantagem

Como foi o desempenho do Dragão quando saiu na frente nos jogos de ida da Copa Brasil

2007: 1ª fase

Atlético-GO 2 x 1 Guarani

Guarani 0 x 0 Atlético-GO

Resultado: classificado

2007: 3ª fase

Atlético-GO 3 x 1 Athletico-PR

Athletico-PR 2 x 0 Atlético-Go

Resultado: eliminado

2008: 2ª fase

Atlético-GO 2 x 1 Grêmio-RS

Grêmio-RS 2 (3) x (4) 1 Atlético-GO

Resultado: classificado

2010: 2ª fase

Atlético-GO 2 x 0 Bahia

Bahia 1 x 0 Atlético-GO

Resultado: classificado

2010: 3ª fase

Santa Cruz 1 x 2 Atlético-GO

Atlético-GO 2 x 0 Santa Cruz

Resultado: classificado

2010: semifinal

Atlético-GO 1 x 0 Vitória-BA

Vitória-BA 4 x 0 Atlético-GO

Resultado: eliminado

2012: 1ª fase

Gurupi-TO 0 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 4 x 2 Gurupi-TO

Resultado: classificado

2014: 1ª fase

Flamengo-PI 0 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 2 x 2 Flamengo-PI

Resultado: classificado

2019: 3ª fase

Atlético-GO 1 x 0 Santos

Santos 3 x 0 Atlético-GO

Resultado: eliminado

2020: 3ª fase

Atlético-GO 2 x 0 São José-RS

São José-RS 1 x 0 Atlético-GO

Resultado: classificado

2021: 3ª fase

Corinthians 0 x 2 Atlético-GO

Atlético-GO 0 x 0 Corinthians

Resultado: classificado