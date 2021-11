A equipe do Vila Nova abriu vantagem na final do Campeonato Goiano de Futebol Feminino ao vencer o Aliança, no sábado passado (6), por 2 a 0. As vilanovenses podem perder por até um gol de diferença, no sábado (13), para garantir a primeira conquista do clube no Estadual da categoria.

O Aliança precisa fazer três de frente para garantir a conquista e se houver dois gols de frente, o título será definido nos pênaltis. O jogo decisivo será disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), a partir das 9h30.

O time alvirrubro não se deixa empolgar pela vantagem, obtida com gols de Lanis e Lorraine Caixeta, e está avaliando a possibilidade de se concentrar para a última partida do torneio.

O técnico do Vila Nova, Robson Freitas, explicou que a Casa do Atleta, usada para a concentração dos jogadores de base, poderá ser disponibilizada para o elenco feminino se concentrar antes do jogo decisivo. Robson Freitas disse que isso deve ser definido até a quarta-feira (10) e, caso a medida seja adotada, serão 18 jogadoras relacionadas para a concentração.

"Estamos levando muito a sério este jogo. Redobramos a preparação", afirmou o treinador, que busca o sétimo título no futebol feminino - já foi campeão pela equipe dos Atletas de Jesus, Clube Jaó e Goiás. Enquanto isso, o Vila Nova projeta a primeira conquista no Campeonato Goiano.