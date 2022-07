O Vila Nova/Universo entra em campo neste sábado (9), no OBA, a partir das 15 horas, para buscar classificação às quartas de final do Brasileiro Feminino A3. Em vantagem contra o Mixto-MT, após vitória de 1 a 0, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final, a equipe colorada joga pelo empate para seguir na competição e dar mais um passo na busca pelo acesso à Série A2.

Além de Samara, artilheira da equipe na competição com três gols, o Vila Nova/Universo conta com o talento da jovem Jhulian, de 20 anos, para superar o Mixto-MT e avançar. Meia-atacante pelo lado direito, a colorada lidera o time em assistências, com três passes para gols - um em cada duelo do clube até aqui.

Leia também:

+ Samara, camisa 10 do Vila Nova/Universo, é destaque no cenário local

+ Marta Sobral: "cultura, esporte e educação andam de mãos dadas"

“O 1 a 0 não é um placar que dá segurança. Vamos entrar em campo, com o apoio da nossa torcida que já aumenta a pressão, para vencer. Entraremos em campo como se estivesse 0 a 0 para buscarmos uma nova vitória”, comentou a camisa 11 do Vila Nova/Universo, que busca o primeiro gol na competição.

“Pretendo marcar gols também, mas a Samara precisa me dar uns passes (risos). Mas se for para continuar distribuindo assistências para ajudar a equipe, eu vou continuar”, garantiu Jhulian, que é titular do Vila Nova/Universo.

Quem passar, vai enfrentar o vencedor de Legião-DF e Toledo-PR - o time paranaense venceu a ida por 2 a 1 e a volta é domingo (10). O acesso é garantido aos semifinalistas. O Vila Nova/Universo precisa avançar neste sábado (9) e na próxima fase

Ingressos para o duelo deste sábado (9) estão à venda nas bilheterias do OBA com valor de 10 reais (inteira). Torcedores com a camisa do Vila Nova pagam meia.