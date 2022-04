Esporte Embalado, Atlético-GO marca mais gols no 2º tempo com Umberto Louzer Desde que Louzer assumiu, foram disputados onze jogos, nos quais o time se mantém invicto e letal na etapa final

O Atlético-GO tem mostrado, nos últimos jogos, um futebol competitivo, ofensivo e com a maioria dos gols marcada no segundo tempo. Isso tem sido uma das características do time desde que o técnico Umberto Louzer chegou ao clube, no dia 22 de fevereiro. Desde então, foram disputados onze jogos, nos quais o time se mantém invicto e letal na etapa final. Foi assim ...