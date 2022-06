Esporte Embalado, Atlético-GO segue no Rio durante preparação para pegar o líder Dragão não voltará para Goiânia no tour por Rio-SP e inicia atividades, nesta segunda-feira (13), para enfrentar o Palmeiras na sequência da Série A

Na melhor sequência nesta Série A, embalado por duas vitórias seguidas e uma atuação muito elogiada após vencer o Fluminense por 2 a 0 na noite de sábado (11), o Atlético-GO volta a campo nesta quinta-feira (16) diante do líder do Brasileirão, o Palmeiras. O Dragão buscará resultado positivo contra a equipe que tem os melhores números do torneio até agora - 22 pontos, ...