O Atlético-GO acertou a renovação de empréstimo do zagueiro Emerson Santos, de 27 anos, até o fim de 2023. A diretoria rubro-negra buscava um acordo para a permanência do defensor na próxima temporada. O jogador ainda não jogou pelo Dragão.

Emerson Santos foi contratado na janela de transferências do segundo semestre de 2022 junto ao Kashiwa Reysol, do Japão, por empréstimo. O jogador era um esforço da diretoria para qualificar o sistema defensivo.

O jogador não chegou a estrear com a camisa do Dragão, pois sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e precisou passar por cirurgia. Emerson Santos está praticamente recuperado da lesão e deverá iniciar o Campeonato Goiano com condição de jogar.

A diretoria rubro-negra segue com a compreensão de que o zagueiro é uma peça importante para o tripé defensivo que ainda conta com o zagueiro Ramon Menezes, que também está recuperado de uma lesão semelhante, e o goleiro Ronaldo, que passou por uma cirurgia no ombro e está recuperado.

Para permanecer no Dragão, o zagueiro aceitou redução de salário.

