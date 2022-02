Esporte Emiliano Sala sofreu intoxicação antes de morrer em acidente de avião A informação foi confirmada pela justiça inglesa, que analisa os motivos da tragédia

Análises realizadas no corpo do ex-atacante Emiliano Sala mostram que ele foi exposto a níveis muito altos de monóxido de carbono, o que resultou em um envenenamento, antes do acidente de avião que matou o jogador e o piloto Dave Ibbotson em janeiro de 2019. A informação foi confirmada pela justiça inglesa, que analisa os motivos da tragédia. Segundo o jornal francê...