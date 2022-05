Esporte Emoção e topo da carreira para goianos com Copa do Mundo Após anos de dedicação e acúmulo de experiência em torneios estaduais, nacionais e internacionais, árbitro e assistente de Goiás celebram chance de trabalhar no Catar

Os árbitros Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires ainda desfrutam da emoção e satisfação de terem os nomes na lista final da arbitragem que trabalhará na Copa do Mundo da Fifa do Catar, entre novembro e dezembro deste ano. Os dois consideram que atingiram o topo da carreira no apito e na bandeirinha e sonham em representar bem os goianos no principal evento esportivo de 20...