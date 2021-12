Esporte Empatados, Hamilton e Verstappen decidem título da F1 no mano a mano No treino classificatório do GP dos Emirados Árabes Unidos, Verstappen teve um desempenho melhor que britânico com 1min22s109 e será pole

O inglês Lewis Hamilton, 36, e o holandês Max Verstappen, 24, chegam empatados com 369,5 pontos à última etapa de 2021 ano da F1, neste domingo (12). O circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, será o palco da grande decisão do campeonato mundial --a prova começará às 10h (de Brasília) e terá transmissão da Band. No treino classificatório, Verstappen teve um desempenho melhor...