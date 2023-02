O Crac deixou Anápolis classificado às quartas de final do Campeonato Goiano, mas a equipe amargou o empate que tirou dela a 4ª colocação da competição. O empate de 2 a 2, na tarde deste domingo (12) diante do Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, deixa a equipe catalana com 15 pontos, ainda atrás da Aparecidense (16 pontos), que pode ser o time adversário da próxima fase.

A intenção era se classificar e garantir o 4º lugar para decidir vaga em Catalão nas quartas de final.

O Crac vencia até os 45 minutos, quando sofreu o gol de empate que tirou os três pontos do Leão do Sul e manteve o Grêmio Anápolis com chances de evitar o rebaixamento (6 pontos).Na rodada final,, o Crac recebe em Catalão o Inhumas (5 pontos), com chances mínimas de escapar da degola. O Grêmio Anápolis precisa da vitória, no Jonas Duarte, no duelo local contra o Anápolis, e torcer para que o Morrinhos (8 pontos) perca do Goiás.

Fora de casa, o Crac se impôs para conquistar a vitória e voltar classificado à próxima fase para Catalão. A equipe catalana se articulou para tirar proveito do desespero do Grêmio Anápolis, que dificilmente escapará do descenso. O Leão do Sul passou sufoco em parte do segundo tempo, mas conseguiu segurar a importante vitória sob comando do ex-jogador do clube e agora técnico, o paulista Paulo Massaro.

No primeiro tempo, o Crac abriu o placar. Na cobrança de falta ensaiada, a bola foi ajeitada para o chute forte do lateral esquerdo Eduardo, no canto –Crac 1 a 0, aos 25 minutos. O time catalano tinha o jogo sob controle, mas não contava coma falha do goleiro Cleriston, um dos destaques do time no Goianão. No escanteio, Cleriston errou o tempo de bola, não conseguiu afastá-la e Matheus apareceu sozinho para empatar – 1 a 1, logo a 1 minuto da etapa final.

O gol de empate do Grêmio Anápolis não assustou o Crac, que voltou a ficar à frente no placar quando teve um pênalti a favor. Camisa 10, Jonatha cobro a penalidade e ampliou – 2 a 1, aos 5 minutos. Na sequência, Cleriston se redimiu da falha e fez defesas salvadoras nos minutos finais, mas não conseguiu evitar o empate do Grêmio Anápolis marcado por João Araújo – 2 a 2, aos 45 minutos.