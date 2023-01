O atacante Jean Kennedy foi o nome do Goiânia no empate por 2 a 2 com o Inhumas. Foi dele o gol do empate e a assistência para o tento marcado por Iago, ambos na reta final da partida disputada no estádio Zico Brandão, nesta quarta-feira (18), na abertura da 3ª rodada do Goianão 2023.

Jean Kennedy e Iago saíram do banco de reservas e mudaram a história da partida. O Goiânia perdia por 2 a 0, após gols de Weverton e Felipe Jesus, no primeiro tempo, mas no final do jogo, o time alvinegro chegou ao empate.

Leia também

+ Inhumas abre 2 a 0, mas cede empate para o Goiânia

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

Iago fez aos 38 minutos, após passe de Jean Kennedy, que marcou o gol do empate aos 46 minutos da etapa final. “Estamos tentando fazer o que o Lucas (Oliveira, técnico) nos passa. Conseguimos esse empate que parecia impossível. Agora é comemorar esse ponto, mas sábado (21) tem uma pedreira pela frente. Vou trabalhar para ajudar a equipe”, comentou Jean Kennedy à FGF TV.

No sábado, o Goiânia volta a campo para encarar a Aparecidense, no Olímpico, a partir das 16 horas, na abertura da 4ª rodada do Goianão 2023.

Autor do gol que abriu o placar no Zico Brandão, Felipe Jesus disse que o Inhumas encara o resultado como derrota, mas frisa que o time do interior mantém o objetivo de pontuar em todas as rodadas - a Pantera segue invicta após três rodadas, com uma vitória e dois empates.

“O professor (Gilberto Pereira, técnico) tinha nos pedido para pressionar cedo, marcar, mas não conseguimos manter. Temos coisas boas para tirar daqui, mas também para lamentar. Vamos corrigir os erros para melhorar no próximo jogo. Temos que pontuar sempre, esse empate foi com gosto de derrota, mas vamos focar no próximo jogo”, analisou o atacante à FGF TV.

O Inhumas volta a jogar como mandante no domingo (22). A Pantera Avinhada recebe o Goianésia, no Zico Brandão, a partir das 15h30.