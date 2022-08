A torcida do Atlético-GO espera que o clube rubro-negro aproveite o bom momento da equipe, após classificação à semifinal da Copa Sul-Americana, e siga a campanha de recuperação na Série A. O Dragão eliminou, com propriedade, o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira (9), após nova vitória e avançou à próxima fase do torneio continental.

No Serra Dourada, o clima entre os torcedores era de confiança pela classificação antes mesmo da bola rolar. No final do primeiro tempo, ao som de Vou Festejar, o ambiente no estádio era de festa após os dois gols marcados, por Luiz Fernando e Gabriel Baralhas, que ampliaram a vantagem atleticana no confronto. No segundo tempo, Luiz Fernando ainda voltou a marcar.

“Eu espero que essa classificação seja mais um motivo de inspiração para nossa recuperação na Série A. Já começamos a recuperar contra o RB Bragantino (vitória de 2 a 1). Agora, temos que reinar no Brasileiro como estamos reinando nas Copas”, opinou o atleticano Solon Diego, de 32 anos.

O perito criminal foi ao Serra Dourada com objetivo de festejar a classificação do Atlético-GO e provocar. O rubro-negro, além de camisa do Dragão, foi vestido com uma peruca nas cores amarelo e preto, além de ter ido ao estádio com a bandeira do Peñarol, um dos rivais do Nacional.

“Tenho um amigo uruguaio, que não pôde vir ao jogo, mas torce pro Peñarol. Ele me emprestou a peruca e bandeira. Tinha uma camisa, mas era pequena (risos)”, contou o atleticano.

Para o lojista Fernando Ferreira, o Atlético-GO tem se mostrado um time mais confiante nos duelos eliminatórios. O torcedor entende que a recuperação na Série A vai ocorrer quando o time mostrar eficiência, como na noite de terça-feira (9), contra o Nacional.

“Nós fomos letais na ida (contra o Nacional), fizemos um jogo inteligente contra o RB Bragantino e vencemos mesmo com aquele sofrimento no fim. Temos que seguir esse bom momento no Brasileiro. Estamos praticamente na semifinal da Copa do Brasil. É hora de ter foco e humildade. Vamos terminar o ano muito bem e na Série A”, cravou o torcedor de 57 anos.

As noites de Copas, do Brasil e Sul-Americana, estão sendo históricas para o Atlético-GO. “É um dos melhores, se não o maior momento que o Atlético-GO vive. Já vi títulos marcantes, 2007, 2014. Mas a fase atual nas Copas é inédita. Estamos escrevendo a história desse clube, tenho certeza que vamos nos recuperar na Série A e faturar um título de Copa”, afirmou o empresário Marcelo Rezende, de 38 anos, que acredita que o título da Sul-Americana será mais “fácil” de ser conquistado.