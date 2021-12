Esporte Empresa do agro patrocina Corinthians e anuncia volta de Paulinho ao time Paulinho integrou o elenco do time paulista entre 2010 e 2013, ganhando com o clube os títulos do Paulista de 2013, Libertadores e Mundial em 2012 e também o Campeonato Brasileiro em 2011

O Corinthians fechou uma parceria inédita com o Grupo Taunsa, de agronegócio, e acertou a contratação do jogador Paulinho. O contrato passa a valer em janeiro e tem duração até dezembro de 2023. O jogador será apresentado ao clube nesta quarta (15) de manhã no Parque São Jorge, em São Paulo. Em novembro, as negociações com Paulinho foram antecipadas pela coluna de Ric...