Esporte Entrave para permanência de Abel não é dinheiro e preocupa Palmeiras Logo após o título, o técnico conversou com dirigentes e conselheiros do clube e reclamou bastante do fato de o Brasil não se preocupar com a melhora do seu futebol

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até 2022, mas já deixou claro interna e externamente que vai pensar sobre a sua continuidade no clube. O grande problema para o português nem é uma valorização financeira após o bicampeonato consecutivo da Libertadores. O que irrita o técnico é a organização do futebol brasileiro. Logo após o título, o técnico conversou com di...