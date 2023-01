Depois de ter um dos goleadores da temporada 2022 em seu plantel (Pedro Raul, autor de 26 gols em 2022, foi para o Vasco), o Goiás contratou quatro jogadores para o ataque e se preocupa em manter o setor ofensivo produtivo em 2023. Apesar da chegada de reforços, os números do ano passado apontam que quem já estava no clube pode se tornar líder no setor.

Entre os dez jogadores para o ataque, incluindo na conta o polivalente Apodi, que é lateral direito e se acostumou a atuar como ponta, Nicolas é o que mais marcou gols em 2022, quase o dobro do segundo, que é Alesson, recém-chegado por empréstimo junto ao Vila Nova.

Nicolas marcou 15 gols em 47 jogos em sua primeira temporada completa pelo Goiás. O atacante de 33 anos chegou ao clube em 2021 para a Série B. Permaneceu, iniciou 2022 como titular, mas viu o clube esmeraldino contratar Pedro Raul, que deslanchou. Os dois chegaram a atuar juntos, mas normalmente disputavam posição.

Leia também:

Entre os que permaneceram, Vinícius também é experiente e aposta para jogar pelos lados. Além disso, o jogador de 29 anos se deu bem nas parcerias tanto com Pedro Raul como com Nicolas em 2022, ano em que sofreu com contusões. Não marca tantos gols (fez 6 em 2022), mas tem a assistência como marca registrada (foram 13 no ano passado).

Outras opções que permanecem no Goiás são Breno Herculano, Luiz Filipe, Apodi e Lucas Emmanuel.

Entre os que chegaram, Alesson é o que teve o melhor rendimento em 2022 - 8 gols em 40 jogos pelo Cuiabá. Ainda assim, é pouco mais da metade dos gols de Nicolas. Fernandinho marcou 6 vezes pelo Brusque em 43 jogos.

Outros dois jogadores chegaram para o ataque esmeraldino, mas atuaram pouco em 2022: Diego Gonçalves (4 gols em 20 jogos e Phillipe Costa (4 gols em 4 jogos).

Mesmo com Pedro Raul disputando a artilharia do último Brasileirão, o Goiás marcou em 2022 menos gols do que fez quando disputou a Série A nos últimos cinco anos. Mesmo no ano do rebaixamento, em 2020, marcou mais, 41 gols. Em 2019, ano em que contou com o rendimento de Michael, o clube fez 46 gols no Brasileirão.