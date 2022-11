A seleção goiana masculina da Taça das Favelas é vice-campeã nacional do evento após ser derrotada pelo time de São Paulo, na decisão deste sábado (19), na Arena Barueri, em Barueri.

O time goiano jogou melhor a maior parte do tempo, acabou não marcando no tempo normal, que terminou com 0 a 0 no placar. Nos pênaltis, São Paulo venceu Goiás por 5 a 4.

Na final feminina, o Rio de Janeiro venceu São Paulo por 1 a 0 e foi campeão.

É a primeira vez que a Taça das Favelas faz uma final nacional, chamada de Favelão. Antes de chegar à decisão contra São Paulo, o time de Goiás superou, no torneio nacional, as equipes de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e Rio de Janeiro.

Lindomar Alves, o Buião, foi o técnico da equipe no torneio.

Em Goiânia, a Taça das Favelas Goiás viu as equipes do Gentil Meireles, no feminino, e Orlando de Morais, no masculino, foram campeões.

