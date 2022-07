Nesta quinta-feira (28), Sebastian Vettel anunciou que se aposentará da Fórmula 1 ao final da atual temporada. Com 35 anos, o piloto alemão da Aston Martin tem quatro títulos mundiais e deixará a categoria após 15 anos. A notícia mexeu com o mundo do automobilismo nas redes sociais e diversos pilotos e equipes postaram homenagens ao tetracampeão.

A Ferrari, última equipe de Vettel antes de sua ida para a Aston Martin, desejou sorte ao piloto no prosseguimento de sua vida longe das pistas: "Foi uma honra compartilhar tantas memórias com você na Fórmula 1. Estamos ansiosos para curtir as últimas corridas juntos no paddock. Nós te amamos. Boa sorte para seus futuros desafios", disse a equipe.

A Red Bull, onde o piloto conquistou seus quatro títulos mundiais, relembrou os campeonatos vencidos e 'brindou' Vettel: "Obrigado, Seb. Um brinde aos grandes momentos e aos quatro campeonatos conquistados".

Enquanto isso, a Aston Martin, atual equipe do piloto, ressaltou a inspiração de Vettel dentro e fora da Fórmula 1: "Sebastian, você inspirou tantos ao longo de sua carreira, tanto na Fórmula 1, quanto além. Temos orgulho de chamá-lo de companheiro de equipe, amigo e de ter feito parte de sua jornada, assim como você fez parte da nossa".

A Williams, tradicional equipe da categoria e onde Vettel fez seus primeiros testes, parabenizou o piloto pela carreira: "Um amante da história da F1 que teve uma carreira notável. Parabéns por todas as suas conquistas, Seb. Aproveite sua aposentadoria!". Já a McLaren publicou uma foto do alemão ao lado de Daniel Ricciardo e Lando Norris e deu o 'status de lenda' a Sebastian: "Status de lenda. Parabéns por uma carreira notável, Sebastian Vettel. Um campeão dentro e fora da pista".

Grande rival de Vettel nos tempos do alemão na Ferrari, Lewis Hamilton compartilhou o vídeo de despedida de Sebastian nos seus stories do Instagram e, em seguida, compartilhou uma mensagem nas suas redes.

"Tem sido uma honra chamar você de concorrente e uma outra grande honra chamar você de amigo. Você está deixando esse esporte melhor do que você o encontrou, o que é sempre uma meta. Eu não tenho dúvidas de que o que virá a seguir para você será empolgante, significativo e recompensador. Te amo", disse o britânico.

Fã assumido de Vettel, Mick Schumacher postou uma foto com o compatriota no seu Instagram e agradeceu o piloto da Aston Martin pelos seus feitos e amizade.

"Estou tão triste que você está indo embora, mas ao mesmo tempo animado por você e por este novo capítulo de sua vida. Você foi e ainda é uma pessoa tão importante para mim e sou grato por nossa amizade. Obrigado por tudo que você contribuiu para o esporte que nós dois amamos, mal posso esperar pelas nossas últimas corridas juntos. Obrigado, Seb - você é uma inspiração", escreveu.