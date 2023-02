O técnico Claudinei Oliveira lamentou a atuação ofensiva do Vila Nova no empate sem gols com o Grêmio Anápolis. O treinador acredita que o jogo diante do lanterna, nesta quarta-feira (1º), era para ter terminado com vitória colorada, mas faltou “felicidade” para o Tigre transformar finalizações em gols.

“Faltou felicidade nas finalizações, sem tirar o mérito do adversário. Era um jogo para ter vencido como foram os outros (Goiânia e Iporá) em casa. Diferentes dos outros, hoje (nesta quarta-feira) a bola não entrou”, analisou o treinador colorado.

Após o apito final, a torcida do Vila Nova vaiou o time na saída de campo. O Vila Nova chega aos 10 pontos, segue na faixa de classificação, mas perde a chance de se aproximar das quatro primeiras colocações que garantem mando de campo na fase final.

“No clássico (contra o Goiás) nós finalizamos, hoje nós finalizamos melhor, com mais chances de gols e não tem nem como comparar. Não tem o que falar, é trabalhar, mas não em campo. Conversar, porque não temos tempo para treinar. Não faltou entrega, faltou concluir com mais felicidade”, salientou o treinador, que tem optado em manter o time titular e não faz rodízio neste Goianão.

“A gente não fez rodízio porque a situação da tabela não nos permite. A gente precisava de uma vitória depois do clássico. Se eu coloco rodízio e o resultado fosse o mesmo, iam falar que perdemos dois pontos em casa por causa do rodízio. A gente entende o campeonato, naquele momento (contra o Crac na 3ª rodada) nós achamos que seria o ideal visar o jogo de domingo (21 de janeiro contra o Atlético-GO) pela manhã. Buscamos os três pontos o tempo todo, agora é trabalhar para conseguir os pontos que não conseguimos aqui hoje”, completou Claudinei Oliveira.

O Vila Nova se reapresenta nesta quinta-feira (2) e inicia a preparação para o duelo contra o Goianésia, no sábado (4), fora de casa. A partida é válida pela 8ª rodada e será disputada a partir das 16 horas.