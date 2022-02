Esporte Erison desencanta, e Botafogo vence o Vasco em clássico no Maranhão Jogador marcou o primeiro gol dele pelo Botafogo na quinta partida que fez pelo clube

O Botafogo venceu clássico diante do Vasco por 1 a 0, na noite deste domingo (13), e embolou ainda mais a disputa pelas primeiras posições na Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca. Jogando no estádio Castelão, em São Luís (MA), o time alvinegro levou a melhor com gol do atacante Erison —o primeiro dele pelo clube. Ele chegou neste ano após a...