O meia Jorginho, substituído no primeiro tempo no jogo disputado na última quinta-feira (30), em Assunção (Paraguai), apresentou boa evolução clínica nos últimos dois dias após reclamar de um desconforto muscular na coxa esquerda e deve estar à disposição do técnico Jorginho para disputar o jogo decisivo contra o time paraguaio nesta quinta-feira (7), no Estádio Serra Dourada.

O Dragão precisa reverter uma vantagem do adversário, vencedor no jogo de ida por 2 a 0.

Leia também:

+ Atlético-GO acerta contratação de atacante do Grêmio

+ Atlético-GO negocia com mais um jogador do Náutico

Jorginho participou de um rápido treino físico no CT do Dragão na manhã desta terça-feira (5). O camisa 10 fez uma corrida leve ao lado de outros jogadores que atuaram domingo (3), contra o São Paulo.

O trabalho físico foi leve e rápido, pois há preocupação da comissão técnica em recuperar o elenco antes da partida decisiva e na sequência da temporada. Jorginho deve ser testado nesta quarta (6), no último treino.

O lateral direito Dudu também participa dos treinos, mas de forma mais intensa. Ele não atua há dois meses, por causa de uma lesão ligamentar no pé esquerdo. Ele é outra situação a ser avaliada internamente e não se sabe se será relacionado para o jogo com o Olimpia. O atacante Luiz Fernando fez um trabalho físico na academia e é dúvida, pois teve febre no domingo (3) e foi cortado do jogo com o São Paulo.