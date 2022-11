O técnico Tite não quis confirmar a escalação do Brasil, na última entrevista antes da estreia na Copa do Mundo diante da Sérvia, mas deve optar por um time mais ofensivo com a presença do atacante Vini Jr. como titular. O primeiro desafio da seleção brasileira na busca pelo hexa será nesta quinta-feira (24), a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Lusail.

Ao longo da preparação final para a Copa, duas formações foram testadas, uma com o volante Fred como titular e outra com Vini Jr. no ataque. Nos dois treinos fechados, nesta semana, Tite consolidou a formação mais ofensiva com a presença do atacante no provável time titular.

O time que entrará em campo contra o Catar jamais jogou junto. Testes com algumas situações que devem estar em campo contra a Sérvia já foram feitos ao longo do ciclo da Copa. Vini Jr. e Raphinha já atuaram juntos em partidas em que Neymar foi responsável pela criação. Alguns amistosos, não necessariamente desde o início, tiveram Lucas Paquetá como segundo volante.

O que o Brasil ganha com Vini Jr. como titular e Lucas Paquetá como segundo volante?

Um aspecto é dar mais liberdade criativa para Neymar. O camisa 10 teria pouca obrigação defensiva nesta formação, liberdade para circular por todas as faixas do campo, já que atuaria por trás do trio de ataque formado por Vini Jr. (ponta esquerda), Richarlison (centralizado) e Raphinha (ponta direita). O jogador do PSG teria função de municiar os atacantes.

Além disso, as pontas ganham força ofensiva, sem tirar a criação de jogadas por dentro, e permitem que os laterais, Alex Sandro na esquerda e Danilo na direita, foquem em mais ações defensivas sem subir tanto ao ataque, que teria mobilidade entre pontas e Neymar.

Lucas Paquetá também muda um pouco o jeito de jogar, mas só reafirma sua polivalência como jogador. Por clubes, mas principalmente na seleção, o brasileiro já atuou como segundo volante, meia central, ponta esquerda e até falso 9.

A função de segundo volante é uma das que Lucas Paquetá executa em seu clube, o West Ham. Na equipe inglesa, é normal ver o brasileiro buscando a bola antes do meio-campo e auxiliando na criação de jogadas. É situação semelhante àquela que pode executar diante da Sérvia, se Tite iniciar o duelo contra a Sérvia com Vini Jr. como titular, como é tendência.

Na fase defensiva, o Brasil tem uma preocupação: a bola área da Sérvia. Os sérvios confirmaram a presença do atacante Mitrovic, que formará dupla de ataque com Vlahovic. A missão de Marquinhos, Thiago Silva, Danilo e Alex Sandro será de parar os altos jogadores do time europeu.

