A goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, na tarde desta quarta-feira (23), foi a maior conquistada pela Espanha em Copas do Mundo. A marca anterior foi o 6 a 1 contra a Bulgária pela última rodada da primeira fase da Copa da França-1998.

Apesar do resultado no Mundial francês, ele não adiantou de nada, uma vez que a equipe de Zubizarreta, Hierro, Raúl e Luis Enrique acabou sendo eliminada, após perder para a Nigéria por 3 a 2 e empatar sem gols com o Paraguai.

Leia também

- Autor de gols na goleada da Espanha na Copa namora com filha de técnico da seleção

- Espanha não dá chance para surpresa e goleia Costa Rica na estreia na Copa

O placar contra os costarriquenhos, no entanto, ainda está longe da maior goleada de todas as edições das Copas. Na Espanha-1982, a Hungria aplicou 10 a 1 em El Salvador. Na sequência, vêm dois placares de 9 a 0 (Iugoslávia em cima do Zaire, em 1974, e Hungria sobre a Coreia do Sul, em 1954).

A curiosidade da vitória sobre a Costa Rica é que o placar desta quarta-feira ficou a um gol da soma de todos os marcados pela Espanha na edição em que conquistou o título, na Copa da África do Sul-2010. Naquela ocasião, os espanhóis fizeram apenas 8 gols em 7 jogos.

Foram quatro gols na primeira fase e vitórias por 1 a 0 nos duelos de mata-mata: Portugal (oitavas), Paraguai (quartas), Alemanha (semifinal) e Holanda (final, na prorrogação).

Confira as maiores goleadas das Copas:

Hungria 10 x 1 El Salvador - 1982

Iugoslávia 9 x 0 Zaire - 1974

Hungria 9 x 0 Coreia do Sul - 1954

Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita - 2002

Uruguai 8 x 0 Bolívia - 1950

Suécia 8 x 0 Cuba - 1938

Hungria 8 x 3 Alemanha - 1954

Espanha 7 x 0 Costa Rica - 2022

Portugal 7 x 0 Coreia do Norte - 2010

Turquia 7 x 0 Coreia do Sul - 1954

Uruguai 7 x 0 Escócia - 1954

Polônia 7 x 0 Haiti - 1974

Brasil 7 x 1 Suécia - 1950

Itália 7 x 1 Estados Unidos - 1934

Alemanha 7 x 1 Brasil - 2014

Alemanha 7 x 2 Turquia - 1954

França 7 x 3 Paraguai - 1958

Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro - 2006

União Soviétiva 6 x 0 Hungria - 1986

Argentina 6 x 0 Peru - 1978

Alemanha Ocidental 6 x 0 México - 1978

Hungria 6 x 0 Índias Orientais Neerlandesas - 1938

Inglaterra 6 x 1 Panamá - 2018

Espanha 6 x 1 Bulgária - 1998

Uruguai 6 x 1 Iugoslávia - 1930

Brasil 6 x 1 Espanha - 1950

Argentina 6 x 1 Estados Unidos - 1930

Tchecoslováquia 6 x 1 Argentina - 1958

Hungria 6 x 1 Bulgária - 1962

Rússia 6 x 1 Camarões - 1994

Alemanha 6 x 1 Áustria - 1954

Dinamarca 6 x 1 Uruguai - 1986