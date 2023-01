A afirmação da ministra do Esporte, Ana Moser, de que os eSports fazem parte da indústria do entretenimento e não são esporte, não foi bem vista pela comunidade dos jogos eletrônicos. Jogadores, técnicos, diretores de equipes e advogados com atuação no direito desportivo consultados pelo POPULAR discordam da opinião da ex-jogadora de vôlei. Por outro lado, professores da área da Educação Física concordam, em partes, com a opinião da ministra.

Entre jogadores e profissionais envolvidos diretamente com os eSports, a modalidade deve ser reconhecida como esporte. Eles defendem que o processo para um jogador chegar ao status de profissional exige dedicação e anos de treinos, por exemplo.

Alguns especialistas seguem esse viés, mas defendem que uma possível falta de conhecimento do cenário, por parte da ministra Ana Moser, e o modo como ela falou sobre o assunto podem ter sido as causas para a polêmica ter sido criada na última semana.

Na fala, dita ao UOL, a ministra compara os eSports com a indústria da música. Ana Moser falou sobre isso para explicar que a modalidade não receberá investimentos por parte do Ministério do Esporte ao ser questionada sobre esse aspecto.

“A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame, você se divertiu. ‘Ah, mas o pessoal treina para fazer’. Treina, assim como o artista. Falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. É simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte”, disse Ana Moser ao UOL.

Suporte e capitão da equipe paulista de Free Fire da Netshoes Miners, o goiano Erik Borges discorda da opinião da ministra. “Atuo profissionalmente há três anos, há quatro anos eu pratico o esporte. São seis meses que vivo do eSports. Muitos jogadores começam de baixo. Precisa ter esforço, dedicação, focar e se preparar para chegar no nível profissional. Na minha opinião, eSports são esporte. Hoje consigo dizer que vivo do Free Fire”, contou o goiano de 21 anos.

Profissionais dos eSports definiram a fala da ministra como “falta de conhecimento”. “Existe treinamento, competição, analista de desempenho, coach, os jogadores recebem atendimento psicológico, fisioterapia, nutricionistas e possuem contratos. Ela (Ana Moser) mostrou falta de conhecimento”, opinou João Paulo Félix, de 25 anos, diretor de eSports do Vila Nova, que possui times de Free Fire, CS, Valorant e PES.

Profissionais envolvidos com os eSports têm o desejo da modalidade ser reconhecida como esporte, mas não necessariamente para que receba, somente, investimentos públicos.

“Hoje, diversos empresários investem em equipes e competições. Ronaldo Fenômeno investe no setor, o DJ Alok tem um time (de Free Fire com nome Fuego). Se for reconhecido como esporte, o investimento, não exatamente direto do governo, vai aumentar por parte de empresários, apesar de muitos campeonatos terem apoio de prefeituras, como em Goiânia. Na minha opinião, eSports são esporte. Muita gente mudou de vida por isso. Hoje, pessoas sobrevivem dos eSports”, completou Maicon Barbosa da Silva, de 27 anos, conhecido como Coach Major, da JAF e-Sports, time da Arena JAF Games.

Para o professor de educação física do CEPAE/UFG e doutor em Educação, Pítia Alves Lobo, a ministra Ana Moser está correta, em partes. Para ele, a discussão ocorre por causa da atividade física. “O que mais pega nessa questão, ao meu ver, é a corporal. Os eSports fazem parte dos elementos da cultura corporal, assim como conhecemos na ginástica, nas lutas, esportes coletivos individuais? Essa é a questão que ficou para debatermos daqui para a frente”, frisou o doutor em Educação.

Pítia, porém, reconhece que os eSports estão, há anos, em crescimento no mundo e possuem características de esportes tradicionais. “(eSports) Ritualizam alguns signos do esporte, a partir dos seus torneios, como a competitividade, treinabilidade, racionalização, alguns elementos que se aproximam do que comumente vemos nos esportes televisionados, como futebol. Os eSports também têm suas federações, suas associações e se organizam, assim como o xadrez, por exemplo”, comparou Pítia Alves Lobo.

Outro profissional da área da Educação, o professor Wilson Lino, da Faculdade de Educação Física e coordenador de Lazer e Esporte da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, reforça que é importante que eSports sejam regulamentados para estabelecer critérios para sua prática.

“Nisso, eu concordo com a ministra Ana Moser, temos que avaliar e classificar o eSports. Quem são as pessoas que praticam, como funcionam os campeonatos, os investimentos. Acho que esse fator precisa ser desenvolvido para atender a demanda da sociedade brasileira. Os esportes eletrônicos possuem federações e competições, neste sentido é o esporte. É preciso regulamentar a prática”, pontuou.

Na opinião do secretário municipal de esportes, Álvaro Alexandre, o assunto é complexo. “Há diferentes vertentes sobre o esporte. Nem os mais estudiosos chegam em um consenso. Existe um preconceito por parte de pessoas mais antigas que estão envolvidas no esporte, mas quem atua na área realmente se dedica em rotinas pesadas. Não é só sentar na cadeira e jogar videogame ou no celular. Esportes eletrônicos são algo que mundialmente está acontecendo e não se pode fechar a cabeça”, disse o secretário, que confirmou que a prefeitura de Goiânia vai manter a organização de eventos de eSports na cidade.

Vencedor do Puskás, Wendell Lira vê “cabeça fechada” em ministra

Ex-atacante, vencedor do prêmio Puskás de 2015 e player do jogo Fifa, Wendell Lira criticou o modo como a ministra do Esporte, Ana Moser, falou sobre os esportes eletrônicos. Para o goiano, a ministra foi “ignorante” e mostrou “cabeça retrógrada” ao dizer que eSports não são esporte.

“Respeito a opinião em até certo ponto, mas ela foi ignorante. Nem tentou amenizar. A área não chegou ao atual status com ajuda de governos. Não faz sentido ajudar uma área que não dá retorno para eles”, afirmou Wendell Lira.

Atleta de futebol por mais de dez anos e há sete como player de Fifa, o goiano diz que o desgaste mental é “muito maior” nos eSports em comparação com as modalidades tradicionais.

“Física e mentalmente, é muito mais cansativo, por causa da dedicação. São 10, 12 horas de treinos. Existe uma preparação física, mental, fisioterapia, tudo para crescer nos eSports. Ela (Ana Moser) deu a entender que não tem conhecimento do assunto, mostrou opinião de cabeça fechada e diferente do atual momento do mundo. Se for pensar assim, xadrez não é esporte”, completou o jogador, que atuou por último na equipe de Fifa da Netshoes Miners e atualmente se dedica a projetos pessoais.

Advogados cobram definição

Advogados da área do direito esportivo defendem que os esportes eletrônicos sejam definidos como esporte. Existe a compreensão sobre a fala da ministra Ana Moser, que disse que eSports não são esporte, mas também há o entendimento de que a modalidade deve ser reconhecida sem a comparação com um esporte tradicional.

Diego Stefani Albuquerque, advogado especialista em direito desportivo, professor e gestor de esportes eletrônicos, concorda com Ana Moser quando a ministra diz que eSports é entretenimento. “O futebol, por exemplo, também é entretenimento. Mas discordo frontalmente quanto à não classificação das competições eletrônicas como esporte. A conceituação de esporte passou por evoluções, assim como a sociedade, e também tem suas novas definições”, defendeu o especialista.

Para ele, é importante que os eSports sejam reconhecidos como esporte por meio de leis. Uma, a Lei Geral do Esporte, que está em discussão há seis anos e ainda não foi aprovada pelo Senado federal, diz que esportes é “toda forma de atividade predominantemente física que, de modo informal ou organizado, tenha por objetivo atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou o entretenimento”.

“O esporte tradicional não pode ser visto como plena referência para a área eletrônica. Situações como a infraestrutura de internet, de equipamentos, da propriedade industrial das detentoras dos jogos, da diferenciação contratual dos atletas, dentre uma série de outras situações que são diferentes do esporte tradicional, todas precisam ser abarcadas pela legislação que deve regular esta área”, salientou Diego Stefani.

O presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/GO, Paulo Henrique Pinheiro, explica que a Lei Pelé (9.615) traz definição aberta sobre esportes e abre brecha para que eSports sejam definidos como esporte.

“Vejo que não é apenas uma questão de legislação. Os eSports hoje, independente do enquadramento legal, é uma atividade econômica que movimenta milhões em todo mundo. A princípio, não precisa de um fomento direto do poder público, embora tenha investimento como patrocínio do setor cultural”, frisou Paulo Henrique Pinheiro.