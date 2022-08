Palco de jogos esperados da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, como a estreia da seleção anfitriã no dia 21 de novembro e o clássico europeu Espanha x Alemanha seis dias depois -além de três partidas da fase mata-mata -, o estádio Al Bayt é dono de um dos designs mais inusitados entre os oito estádios projetados para o Mundial.

Para começar, ele tem formato de tenda, como se fosse uma barraca de lona. O nome é inspirado justamente nas habitações usadas por povos nômades na região do Golfo, as bayt al sha'ar. Daí, Al Bayt. Efica num platô, é preciso subir uma rampa ou escadas para acessá-lo, com muitas áreas verdes, lago artificial e até pista para passeios de camelo no entorno. Desde a parte de baixo, o teto já é facilmente visualizável, com picos em formato de pano como se alguém os puxasse para cima.

O Al Bayt é o estádio mais distante do centro de Doha, a 35 km, em uma cidade chamada Al Khor, ao norte do país. É uma arena importante para o Qatar, tanto é que foi palco da cerimônia de abertura da Arab Cup, torneio organizado pela Fifa entre novembro e dezembro de 2021 que foi uma espécie de Copa das Confederações.

Leia também

- Brasil foi campeão da Copa América feminina

- Estádio do Brasil em Doha parece Lego

O estádio tem teto retrátil, então todos os 60 mil assentos são cobertos e o clima interno é ameno pelas tecnologias de refrigeração. Por dentro, chama atenção uma decoração inusitada. As áreas de acesso às arquibancadas são forradas com papel de parede que simula tapetes persas de cores vermelha, preta e branca. São paredes fofinhas e deslumbrantes, um ingrediente do passado num estádio ultramoderno

Depois da Copa, o Al Bayt será reduzido pela metade e o saguão superior terá os assentos doados para países em desenvolvimento que precisam de estrutura esportiva, segundo o Qatar. O lugar se transformará num hotel com vista para o campo a partir de suas suítes de luxo. Hoje, já existem 96 camarotes enormes, com cadeiras, mesas, camas e a tal vista privilegiada. É para abrir a porta da varanda e torcer de chinelo e roupão.

FICHA TÉCNICA

Nome: Estádio Al Bayt;

Local: Al Khor (Qatar);

Distância do centro de Doha: 35 km;

Jogos que vai receber:

21/11, 13h - Qatar x Equador

23/11, 7h - Marrocos x Croácia

25/11, 16h - Inglaterra x Estados Unidos

27/11, 16h - Espanha x Alemanha

29/11, 12h - Holanda x Qatar

1/12, 16h - Costa Rica x Alemanha

4/12, 16h - Oitavas de final (1ºB x 2ºA)

10/12, 16h - Quartas de final

14/12, 16h - Semifinal



Capacidade na Copa: 60 mil;

Capacidade pós-Copa: 32 mil;

Inauguração: 30 de novembro de 2021;

Design: Inspirado nas bayt al sha'ar, tendas historicamente usadas por povos nômades no Qatar e na região do Golfo.