O segundo jogo da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar está marcado para o dia 28 de novembro, às 13h (de Brasília). Contra a Suíça, os comandados de Tite jogarão no estádio mais diferente entre todos os oito projetados para o Mundial. Ele é incomum até no nome: 974.

Chamado durante o período de construção de Ras Abu Aboud, que é o nome do distrito a 7 km do centro da capital Doha e às margens do Golfo onde fica localizado, o estádio homenageia no nome o comércio marítimo do Qatar. Ele foi construído com o uso de módulos de aço e exatos 974 containers, aquela caixa enorme de metal usada para transportar carga em navios.

Os containers estão à mostra e são coloridos e numerados, o que dá um aspecto único para o estádio, bem longe do uniforme "padrão Fifa". Ah, e 974 também é o código internacional telefônico do país.

Por ser à beira-mar, o estádio de Brasil x Suíça e mais seis jogos da Copa tem um sistema de refrigeração menos complexo que os outros do país. A brisa natural alivia o calor.

O container de número 974 fica na entrada do estádio para quem vem do metrô e tem mensagens de boas-vindas em 13 diferentes idiomas. É o lugar preferido dos torcedores para fotos. Na parte de dentro, as cadeiras em dois tons de azul, os banheiros que também funcionam em estruturas de containers e o piso de metal barulhento quando você pisa reforçam a impressão de que é um estádio de brinquedo, de Lego.

O Estádio 974 foi do projeto à inauguração em quatro anos e será totalmente desmontado depois da Copa do Mundo. Era uma preocupação do Qatar não deixar elefantes-brancos como legado. A promessa é de que assentos, teto e outros componentes serão reutilizados em parques populares e até cedidos a outros países. O Qatar acha que o 974 será referência em estádios sustentáveis no mundo inteiro.

FICHA TÉCNICA

Nome: Estádio 974;

Local: Doha (Qatar);

Distância do centro de Doha: 7 km;

Jogos que vai receber:

22/11, 13h - México x Polônia

24/11, 13h - Portugal x Gana

26/11, 13h - França x Dinamarca

28/11, 13h - Brasil x Suíça

30/11, 16h - Polônia x Argentina

2/12, 16h - Sérvia x Suíça

5/12, 16h - Oitavas de final (1ºG x 2ºH)

Capacidade na Copa: 40 mil;

Capacidade pós-Copa: Será completamente desmontado;

Inauguração: 30 de novembro de 2021;

Design: homenageia o comércio marítimo do Qatar, sendo construído com o uso de exatos 974 containers. 974 também é o código internacional telefônico do país.