Estádio Olímpico recebe decisões da Taça das Favelas

A segunda edição da Taça das Favelas GO termina neste sábado (10), com as finais das duas categorias: masculina e feminina. Acostumado a receber partidas profissionais, o gramado do estádio Olímpico vai abrigar, por algumas horas, o entusiasmo e o sonho de jovens que, desde o fim de outubro, batalharam um lugar na decisão da competição que começou com 93 equipes que ...