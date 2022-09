O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) decretou três dias de luto oficial pela morte do empresário e ex-dirigente do Goiás Esporte Clube, Hailé Selassié de Goiás Pinheiro, aos 86 anos. O esmeraldino faleceu nesta quarta-feira (07), em Goiânia, em decorrência das complicações de um câncer.

Pelas redes sociais, Caiado escreveu que Hailé Pinheiro foi “muito mais do que o eterno presidente do Goiás Esporte Clube” sendo uma referência e um homem à frente do seu tempo. O governador destaca que o empresário levou o nome de Goiás e do time para o mundo e que sua importância jamais será esquecida.

Em nota, o governador decretou o luto. “Neste momento doloroso, oro a Deus por consolo e conforto aos corações que aqui ficam enlutados. Eu e Gracinha manifestamos nossa solidariedade e nossos profundos sentimentos aos filhos, familiares, amigos e admiradores por essa inestimável perda”.

Morte

O principal dirigente do Goiás Esporte Clube morreu às 11h30 da manhã, em casa, ao lado da família. Hailé Pinheiro lutava contra um câncer na garganta e a morte ocorreu por complicações em decorrência da doença.

Família

Nascido em 13 de junho de 1936 e natural de Itaberaí, cidade a cerca de 100 km de Goiânia, Hailé deixa quatro filhos, Paulo Rogério Pinheiro (atual presidente do Goiás), Hailé Filho, Edmundo Pinheiro e Anádia Pinheiro. O empresário era casado com Marilena Pinheiro e teve seis netos e três bisnetos.

Leia também:

- Morte de Hailé Pinheiro: torcida do Goiás, amigos e familiares se despedem na Serrinha

- Morte de Hailé Pinheiro: clubes homenageiam ex-dirigente do Goiás

- Hailé Pinheiro: da troca de nome no batismo ao legado no Goiás