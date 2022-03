Esporte 'Estamos em construção', diz técnico do Atlético-GO após goleada Umberto Louzer comandou o Dragão pela segunda vez e comentou as ausências do volante Edson e do lateral Jefferson do jogo contra o União-MT

O técnico Umberto Louzer comandou o Atlético-GO pela segunda vez desde a chegada ao clube, no dia 22 de fevereiro. Na estreia, o Dragão empatou de 1 a 1 com o Iporá no dia 24 do mês passado, mas, nesta quinta-feira (3), o time atleticano conquistou a primeira goleada na temporada, ao fazer 3 a 0 sobre o União, em Rondonópolis (MT), pela 1ª fase da Copa do Brasil. O bom re...