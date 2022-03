Esporte ‘Estou à disposição’, afirma atacante do Goiás que é dúvida para o clássico Nicolas, um dos artilheiros do Goianão 2022 com sete gols, segue tratamento após dores musculares

O atacante Nicolas disse que está confiante e à disposição para o clássico contra o Atlético-GO, no primeiro jogo da final do Goianão 2022. O jogador atuou por apenas 25 minutos na derrota de 3 a 2 para o Iporá, no jogo de volta da semifinal do Estadual, e saiu após alegar dores musculares. Ele é um dos artilheiros da competição, com sete gols. “No momento eu estou à disposiç...