O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, festejou mais um triunfo sobre o Goiás no Estádio da Serrinha, na noite desta quarta-feira (13). A goleada de 3 a 0 classifica o Dragão às quartas de final da Copa do Brasil na casa do adversário. É a quarta vitória seguida da equipe atleticana nos domínios esmeraldinos. Venceu no Goianão 2020 (1 a 0), 2021 (3 a 0 nas quartas de final), 2022 (3 a 1 na final do Estadual) e na volta das quartas de final da Copa do Brasil 2022 (3 a 0).

"Estou gostando de jogar na Serrinha. Tem uma energia positiva. Toda vez que viemos aqui, é só alegria", curtiu o dirigente em entrevista após mais um resultado positivo e disse que estava falando em tom de brincadeira.

Adson Batista reforçou que respeita o Goiás e alguns dirigentes do clube, como os da família Pinheiro. Também ressaltou que "não tem soberba" e estava muito confiante antes de mais um clássico entre os dois clubes.

O ambiente interno no CT do Dragão foi preparado para isso. Adson Batista, que é apelidado no clube de "papai", costuma chamar os jogadores individualmente nas fases ruins e nos jogos decisivos, para uma conversa olho no olho. Isso foi feito com o zagueiro Wanderson, criticado nas redes sociais por alguns torcedores.

"Disse ao Wanderson, na minha sala: 'você será um dos melhores jogadores nosso no jogo'. Pedi que jogasse sério, fosse zagueiro-zagueiro. Ganhou tudo pelo alto. Conversei com outros jogadores. Isso não é soberba. O Goiás está fazendo um bom Campeonato Brasileiro", destacou o dirigente do Dragão.

Segundo Adson Batista, havia muita confiança do elenco na conquista de mais um resultado positivo na Serrinha. Adson também elogiou o técnico Jorginho pelo excelente trabalho desde que voltou ao clube, em maio.

O Atlético-GO espera o sorteio da CBF para saber quem será adversário do clube na fase seguinte da Copa do Brasil. Adson Batista repetiu que a prioridade do Atlético-GO é a manutenção na Série A, exigiu a presença maciça da torcida atleticana na "decisão" que terá contra o Fortaleza no domingo (17), no Estádio Antonio Accioly, pela Série A.

Atlético-GO e Fortaleza brigam na parte baixa da tabela (Z4) do Brasileirão, mas se deram bem nos clássicos da Copa do Brasil, já que o Fortaleza passou às quartas de final em dois jogos diante do Ceará.

Ao mesmo tempo, Adson Batista lamentou a informação repassada pelo departamento médico do Dragão. "Recebi uma notícia muito triste. O Ramon (Menezes) teve lesão no tendão de Aquiles e não joga mais neste ano", revelou o dirigente.

Segundo ele, a linha de trabalho do clube é apostar em jogadores que gostam de desafios e tenham ambição na carreira, como exige o perfil de contratações traçado pelo clube.