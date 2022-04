Esporte Estrangeiro com mais jogos pelo Atlético-GO, atacante quer renovar contrato Brian Montenegro tem contrato até o dia 30 de junho e espera renovar vínculo para finalizar temporada no Dragão

O atacante Brian Montenegro espera ter o contrato com o Atlético-GO renovado para concluir a temporada de 2022 no Dragão. O atual vínculo do jogador de 28 anos é válido até o dia 30 de junho, período que o clube rubro-negro disputará a fase de grupos da Sul-Americana, parte do 1º turno do Brasileirão e jogos da 3ª fase da Copa do Brasil. Leia também Confira imagens do tí...