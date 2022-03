Esporte Estreante, Bruno Pivetti elogia competitividade do Goiás Treinador esmeraldino ficou 'extremamente satisfeito' com postura esmeraldina no 2º tempo do empate com o Sousa-PB

O técnico Bruno Pivetti estreou pelo Goiás com um empate diante do Sousa-PB, mas com o objetivo conquistado com a classificação esmeraldina para a 2ª fase da Copa do Brasil. O treinador comemorou o resultado e avaliou como positiva a atitudade da equipe diante de adversidades encontradas nesta 1ª fase da competição nacional. "O resultado de hoje deve ser mu...