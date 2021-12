Esporte Estreante na Copinha, Aparecidense quer fortalecer a base Camaleão quer aproveitar o embalo da conquista da Série D, no profissional, e fazer boa estreia na principal competição de base do Brasil

A Aparecidense disputará pela primeira vez na história uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time de Aparecida de Goiânia quer aproveitar o embalo da conquista da Série D do Campeonato Brasileiro, entre os profissionais, e também fortalecer a marca do clube nas categorias de base.Após parar na semifinal do Campeonato Goiano, o Camaleão foi convidado para disp...