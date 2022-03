Esporte Estreante no clássico, Louzer tem dúvidas no Atlético-GO para semifinal Invicto no Dragão, técnico chega para seu primeiro clássico com menos de um mês de trabalho

O clássico da semifinal do Estadual, neste sábado (19), será o primeiro do técnico Umberto Louzer à frente do Atlético-GO. Coincidentemente, o treinador rubro-negro vai enfrentar o primeiro e único clube em que trabalhou no futebol goiano - o Vila Nova, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019.Até agora, Umberto Louzer dirigiu o Dragão em seis partidas e se mantém invic...