Esporte Estreante no Maracanã, goleiro do Vila Nova define importância de enfrentar Fluminense Goleiro do Vila Nova admite realizar sonho ao disputar a primeira partida no tradicional palco do futebol brasileiro

O Vila Nova inicia, na terça-feira (19), a 3ª fase da Copa do Brasil. Pela frente, o time vilanovense abre a disputa por vaga na competição nacional diante do Fluminense, às 21h30, no Maracanã. A partir desta etapa do torneio, as duas equipes se enfrentam em dois jogos. Como o primeiro será no Rio e no conhecido estádio do futebol brasileiro, a partida t...