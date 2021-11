Esporte Estreante Ryze conquista Etapa Free Fire do Goianão de E-Sports

Com jogadores de cidades do interior do estado, a equipe estreante Ryze conquistou, neste domingo (14), no Passeio das Águas, a etapa Free Fire do Goianão de Esportes Eletrônicos. A equipe se juntou apenas para participar da competição, que é do jogo de celular. Ao final da competição, a Ryze somou 99 pontos, contra 80 da vice-campeã Tropicaos e 71 da Shock Elite, 3...