Esporte 'Eu decido quando parar', diz Zlatan Ibrahimovic O sueco não entra em campo pelo Milan desde o início de abril e vem enfrentando problemas no joelho

Zlatan Ibrahimovic mandou um recado claro: é ele quem decide quando será a hora de aposentar as chuteiras. Enquanto segue em atividade aos 40 anos, o atacante do Milan esbanja pontaria. Ibra publicou um vídeo para mostrar que está com as finalizações em dia ao acertar bolada na câmera. "Eu decido quando parar, assim como decido que a bola amarela vai te acertar", escrev...