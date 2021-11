Esporte 'Eu sou Atlético-GO', diz Janderson ao decidir jogo contra o Bahia Atacante decide, pula no alambrado para celebrar com torcida, e Dragão volta a vencer no Campeonato Brasileiro

Foi apenas o oitavo de Janderson pelo Atlético-GO em quase 90 partidas, mas o gol desta segunda-feira (29), que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, aos 47 minutos do segundo tempo, no Estádio Antonio Accioly, tem valor alto. Fez o Dragão chegar aos 44 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro e encaminhou a permanência do rubro-negro na elite nacional. ...