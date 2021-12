Esporte Everton Goiano vai comandar Iporá; veja lista de técnicos do Goianão 2022 Treinador treinou ABD na 3ª Divisão goiana e está de volta ao Lobo Guará

Everton Goiano, de 56 anos, está de volta ao Iporá e vai comandar o time no Campeonato Goiano 2022, que começa no dia 26 de janeiro. O treinador estava no ABD, que disputou a 3ª Divisão goiana, e retorna ao Lobo Guará para a quarta passagem no clube. Na temporada 2021, Everton Goiano comandou o Iporá no Estadual. Ele chegou ao clube em março e chegou às quartas de fin...