Esporte Ex-Bahia, zagueiro deve ser novo reforço do Goiás para 2022 Éverson, de 24 anos, está no clube para finalizar exames médicos e assinar contrato com o clube esmeraldino

O Goiás trabalha para anunciar a contratação do zagueiro Éverson, de 24 anos, revelado pelo Bahia. O defensor esteve presente na apresentação do elenco nesta terça-feira (4) e passa por exames médicos para assinar contrato com o clube esmeraldino. O vice-presidente do clube esmeraldino, Harlei Menezes, disse que finaliza os trâmites burocráticos para assina...