O meia Elvis, ex-Goiás, foi anunciado como reforço da Ponte Preta, nesta segunda-feira (18). O jogador de 31 anos rescindiu contrato com o clube goiano no início de julho e acertou em definitivo com a equipe paulista até o final de 2023.

Elvis passou por exames médicos nesta segunda-feira pela manhã. “Estou muito feliz, sempre tive muita vontade de jogar aqui. Valorizo muito o esforço do presidente e de todos que trabalharam muito para que eu viesse. Estou aqui de corpo e alma, tenho certeza de que vai ser uma parceria longa e de sucesso. Agora é falar pouco e trabalhar bastante para dar resultado dentro de campo”, disse o jogador em entrevista ao site da Ponte Preta.

A Ponte brincou nas redes sociais para fazer o anúncio da contratação do meia, com a imagem de um macaco sentado na cadeira de Elvis Presley, lenda do rock.

O meia foi destaque na campanha do acesso do Goiás à Série A 2022 e disputou 67 jogos pelo clube goiano. Elvis marcou 10 gols e distribuiu 19 assistências pela equipe esmeraldina.

Em abril, alguns dias depois do Goiás perder a final do Campeonato Goiano para o Atlético-GO, Elvis renovou contrato com o time esmeraldino até o final de 2023. Por isso, sua saída no início de julho foi uma novidade que pegou os torcedores de surpresa. Segundo o clube, o pedido para a rescisão partiu do próprio jogador.

Essa será a terceira passagem do meia pelo futebol paulista. Em 2017, Elvis defendeu o Red Bull Brasil, e em 2019 atuou pelo Oeste. Na Série B deste ano, a Ponte Preta faz campanha decepcionante e luta contra o rebaixamento neste momento da competição. A Macaca é o primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, com 19 pontos.