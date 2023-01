Morrinhos x Grêmio Anápolis Válido pela: 4ª rodada do Goiano Data: 22/1/2023 (domingo) Horário: 16 horas Estádio: João Vilela (Morrinhos) Árbitro: André Luiz Castro Assistentes: Tiago Gomes e Danilo Bonifácio Ingressos: 20 reais Encontro para lá de especial entre Morrinhos e Grêmio Anápolis. Os dois times estão na zona de rebaixamento e tentam vencer pela primeira vez para sair das duas últimas colocações. Fora de campo, os técnicos Augusto César e Glauber Ramos serão atrações. A dupla trabalhou durante anos nas categorias de base do Goiás. Os dois chegaram a atuar juntos no profissional entre o final da temporada de 2020 e início de 2021. Agora, serão adversários pela primeira vez na carreira. Augusto César comanda o Morrinhos e tenta diminuir a pressão sobre seu trabalho após três jogos sem vitória. Glauber Ramos inicia trajetória no Grêmio Anápolis, vai para seu segundo jogo e tem a missão de tirar a Raposa da última colocação. O campeão goiano de 2021 ainda não venceu nesta temporada. Leia também

Inhumas x Goianésia

Válido pela: 4ª rodada do Goiano

Data: 22/1/2023 (domingo)

Horário: 15h30

Estádio: Zico Brandão (Inhumas)

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Cristhian Passos e Márcio Marques

Ingressos: 40 reais (arquibancada coberta) e 30 reais (arquibancada descoberta)

Invicto no Goianão, o Inhumas tenta voltar a vencer após ceder dois empates nas duas últimas rodadas. A Pantera Avinhada confia no fator casa para retomar o caminho da vitória e seguir na faixa de classificação às quartas de final. O adversário, porém, pretende roubar pontos como visitante.

Depois de vencer pela primeira vez e deixar a zona de rebaixamento, o Goianésia tem o objetivo de embalar no Goianão para entrar na faixa de classificação pela primeira vez neste Estadual.

Anápolis x Crac

Válido pela: 4ª rodada do Goiano

Data: 22/1/2023 (domingo)

Horário: 16 horas

Estádio: Jonas Duarte (Anápolis)

Árbitro: Victor Lucas Pereira

Assistentes: Tiego dos Santos e Bruno Borges

Ingressos: 50 reais (cadeiras) e 20 reais (arquibancada)

Duelo de tradicionais equipes do interior goiano. O Anápolis ainda busca a primeira vitória no Goianão 2023. O Galo da Comarca tem feito boas atuações, mas ainda sabe o que é vencer neste ano. O time tirou pontos da dupla Goiás e Vila Nova nas últimas rodadas e agora mede forças contra o embalado Crac.

O Leão do Sul iniciou a rodada na vice-liderança e quer se manter invicto no Goianão. Com time entrosado, tem feito bons jogos neste Estadual e é a principal surpresa neste começo de competição. Fora de casa, espera pontuar novamente. A única partida que jogou como visitante foi diante do Goianésia, com vitória de 3 a 1, na 1ª rodada.