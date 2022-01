Esporte Ex-Goiás, Michael é vendido para o Al Hilal e renderá lucro para o clube goiano Atacante atuou no esmeraldino entre 2017 e 2020, é a maior venda da história da equipe e agora defenderá o time árabe pelos próximos três anos

O Flamengo concluiu a negociação do atacante Michael com o Al Hilal, da Árabia Saudita, e o jogador de 25 anos assinará contrato de três anos com o clube árabe. O valor da venda é de US$ 8,45 milhões (R$ 45,5 milhões) pelos 80% que pertencem ao clube rubro-negro. Na nova equipe, o mato-grossense de Poxoréu receberá salário de US$ 2,4 milhões anuais (R$ 12,91 milhões). ...