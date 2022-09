O atacante Walter foi mais um atleta de relação próxima a Hailé Pinheiro que prestou homenagem ao ex-dirigente do Goiás, que morreu nesta quarta-feira (7), em Goiânia. O jogador de 33 anos defendeu o clube esmeraldino em duas ocasiões, uma delas com participação direta de Hailé Pinheiro em sua contratação.

Walter definiu Hailé Pinheiro como “amigo e pai” em homenagem publicada em uma rede social: “você se foi e levou parte de quem fui. Descanse em paz e até um dia”, citou o jogador, que hoje atua no Goiânia.

O atacante frisou que jamais vai esquecer de Hailé Pinheiro. “Mais do que um amigo fiel e verdadeiro, você sempre foi um ser humano de coração gigante e nobres atitudes”, completou Walter.

“É por isso que irei homenagear você todos os dias da minha vida. Na verdade, só nós sabemos quão incrível é ter convivido com você. Sim, é bem no presente, porque uma amizade como a nossa não pode terminar assim”, publicou o atacante.

Walter jogou no Goiás em duas ocasiões. A primeira foi entre as temporadas de 2012 e 2013, quando foi destaque do clube esmeraldino na campanha do acesso à Série A e na edição do Brasileirão. Nesta ocasião, disputou 82 jogos e marcou 45 gols.

Seu retorno ao Goiás ocorreu em 2016. Walter defendia o Athletico-PR quando Hailé Pinheiro, foi pessoalmente em Curitiba para acertar a contratação do atacante. A volta, porém, não foi como a primeira passagem. Ele jogou apenas 16 partidas, marcou três gols e deixou o clube após uma briga com o goleiro Matheus Alves.

Confira a homenagem publicada por Walter: