Morreu nesta segunda-feira (23) o ex-goleiro do Vila Nova Wendell, de 74 anos. O ex-goleiro, campeão goiano com o Tigre em 1984, também trabalhou na seleção brasileira tetracampeã mundial nos Estados Unidos, em 1994.

Wendell foi goleiro de clubes como Santa Cruz-PE, Botafogo, onde jogou entre 1971 e 1977, além de Fluminense, Guarani, o próprio Vila Nova e o Ferroviário. Era considerado um goleiro muito técnico.

Após a aposentadoria, Wendell serviu a seleção brasileira, na função de preparador de goleiros, nas Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2006.

Em nota publicada no site da CBF, o goleiro Taffarel lamentou a morte do ex-companheiro de seleção brasileira. "Fiquei realmente muito triste, porque nós tínhamos um bom relacionamento. Toda vez que eu ia para a Seleção a gente sempre trocava ideia, eu contava as novidades, tudo aquilo que estava acontecendo ali dentro da Seleção com os goleiros, pedia muito a opinião dele também. Foi um treinador que me ajudou bastante na Seleção Brasileira, nós convivemos por muitos anos", contou Taffarel.