Esporte Ex-jogador da NFL vai leiloar anel do Super Bowl após decretar falência Gary Brackett era dono de nove restaurantes nos Estados Unidos, mas por conta dos problemas agravados pela pandemia de Covid-19, o ex-jogador teve que fechar todos os seus restaurantes

Ex-jogador do Indianapolis Colts, Gary Brackett vai leiloar o seu anel de campeão do Super Bowl XLI, assim como o de campeão da Conferência Americana (AFC), após decretar falência. Brackett, que jogava como linebacker, era dono do restaurante Stacked Pickle, nos Estados Unidos. No entanto, por conta dos problemas agravados pela pandemia de Covid-19, o ex-jogador teve q...